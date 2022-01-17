نحو طاقة نظيفة.. العراق يتفق مع شركة عالمية لإنتاج الهيدروجين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن الاتفاق مع شركة "سيمنز" للطاقة لإنتاج الهيدروجين في خطوة نحو التحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها وشركة "سيمنز" الألمانية شرعتا بفتح افاق للتعاون الجاد في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وخصوصاً انتاج الهيدروجين الذي يعد احد اهم ركائز التحول للطاقة النظيفة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات، وينسجم مع متطلبات تحقيق اهداف ثورة الوقود الخضراء.

واشارت الى ان شركة "سيمنز" تعد من الشركات الرائدة في العالم وستقوم برفد قطاع الطاقة في العراق بتقنيات ومعدات متطورة في هذا المجال، إلى جانب تنظيم ورش عمل تخصصية تسهم في ايجاد حلول واقعية للطاقة والبيئة في العراق، فضلاً عن تسخير برامج الذكاء الاصطناعي لرفع معدلات الاداء للعاملين في هذا المجال لتمهيد الطريق وصولاً الى بيئة نظيفة آمنة وطاقة متجددة تدعم الاقتصاد العراقي والتنمية المستدامة.

وبينت الوزارة ان الهيدروجين يعد مصدراً للطاقة خالياً من الكاربون ويجري انتاجه وتطويره وفق عمليات صناعية في مجال البحث العلمي.

وذكرت الوزارة انها نظمت بالتعاون مع شركة "سيمنز" للطاقة اليوم الاثنين، ورشة تخصصية بعنوان "الهيدروجين.. مستقبل الطاقة النظيفة.. حلول الانتاج والاستخدام في توليد الطاقة"، وقدم فريق "سيمنز" للطاقة عرضاً شاملاً عن اهمية الهيدروجين في مستقبل الطاقة النظيفة، ومحوراً آخر عن مشوار التحول في الطاقة، وحلول الهيدروجين، ومحور عن "التطبيقات في العراق.. تحديات وفرص الخطوات المقبلة".