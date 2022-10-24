نحو ربع مليار دولار مبيعات البنك اليوم الاثنين

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الاثنين، نحو ربع مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 238 مليونا و40 الفا و869 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 198 مليوناً و690 الفا و869 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 39 مليونا و350 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 133 شركة توسط.