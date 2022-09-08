سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نحو ربع مليار دولار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-08T08:53:54+0000
نحو ربع مليار دولار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك من الدولار في مزاد العملة، اليوم الخميس، أكثر من 240 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 240 مليونا و 58 الفا و 250 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار،.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من المبيعات الاجمالية لتصل الى 35 مليونا، فيما ذهبت البقية البالغة 205 ملايين و 58 الفا و250 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 98 شركة توسط.

related

خلال يوم .. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 220 مليون دولار بمزاد العملة

Date: 2022-05-24 11:21:18
خلال يوم .. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 220 مليون دولار بمزاد العملة

لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

Date: 2022-02-15 11:17:07
لليوم الثاني .. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي إلى 208 ملايين دولار

Date: 2021-06-08 09:18:30
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي إلى 208 ملايين دولار

تراجع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 5%

Date: 2022-01-23 11:47:03
تراجع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 5%

البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

Date: 2021-05-04 10:27:07
البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

بأكثر من 150 مليون دولار .. ارتفاع الحوالات الخارجية لمبيعات البنك المركزي

Date: 2021-11-16 11:03:38
بأكثر من 150 مليون دولار .. ارتفاع الحوالات الخارجية لمبيعات البنك المركزي

البنك المركزي العراقي يسجل أعلى معدل مبيعات من الدولار خلال 2022

Date: 2022-07-06 10:11:43
البنك المركزي العراقي يسجل أعلى معدل مبيعات من الدولار خلال 2022

البنك المركزي العراقي يسجل إرتفاعاً في مبيعاته من الدولار

Date: 2021-10-28 12:05:56
البنك المركزي العراقي يسجل إرتفاعاً في مبيعاته من الدولار