نحو ربع مليار دولار .. مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك من الدولار في مزاد العملة، اليوم الخميس، أكثر من 240 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 240 مليونا و 58 الفا و 250 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار،.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من المبيعات الاجمالية لتصل الى 35 مليونا، فيما ذهبت البقية البالغة 205 ملايين و 58 الفا و250 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 98 شركة توسط.