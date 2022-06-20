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إنجاز حفر 8 آبار نفطية جديدة جنوبي العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-20T08:19:50+0000
إنجاز حفر 8 آبار نفطية جديدة جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت شركة نفط ميسان جنوبي العراق، اليوم الاثنين، إنجاز حفر 8 آبار نفطية جديدة في حقل الحلفاية.

وقال مدير عام الشركة علي جاسم حمود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الآبار المحفورة أنجزتها شركات (داجين، وبوهاي، وانتون اويل) الصينية المتعاقدة مع المشغل الرئيس للحقل شركة بتروجاينا، وباشراف كوادر قسم الحفر بهيئة حقل الحلفاية في شركة نفط ميسان".

وأشار الى أن "عمليات الحفر تمّت بفترات قياسية وبتقنية الحفر الأفقي والعمودي"، مبينا ان "عمليات التطوير في حقل الحلفاية انطلقت العام 2010 بعد جولة التراخيص النفطية الثانية وإبرام عقد تطوير حقل الحلفاية الذي أسهم في رفع سقف الانتاج النفطي".

وتابع البيان، أن "أعمال التطوير، تضمَّنت حفر العشرات من الآبار النفطية، ونصب وتشييد المجمعات الإنتاجية الكبيرة، ومدّ خطوط الجريان والنقل، وبناء المكاتب التشغيلية، ومراكز السيطرة والتحكم بالعمليات النفطية، وتنفيذ مشاريع معالجة الغاز الطبيعي للاستفادة منه في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشاريع الحيوية".

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