إنجاز تهيئة خط كركوك – جيهان التركي لضخ النفط خلال أسبوعين

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال الحكومية، يوم الأربعاء، عن الانتهاء من إعداد وتهيئة خط الأنابيب العراقي - التركي الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مؤكداً أن الضخ التجريبي عبر الخط سيبدأ خلال أسبوعين تمهيداً لاستئناف التصدير بصورة مستقرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة نفط الشمال أنجزت جميع الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بتهيئة الخط العراقي - التركي، وأصبح جاهزاً من الناحية الفنية لبدء عمليات الضخ الذي ستتم المباشرة به لاختبار كفاءة الخط وضمان استقرار عمليات النقل والتصدير بصورة شبه كاملة".

وأضاف أن "الشركة نجحت كذلك في إعادة تشغيل مسار خط كركوك - بيجي - حديثة - البصرة، الذي يمثل أحد المسارات الإستراتيجية لنقل النفط الخام داخل البلاد"، موضحاً أن "الخط العامل بقطر 42 عقدة (إنجاً) سيسهم في نقل النفط الخام المنتج من الحقول الجنوبية إلى محطات التجميع في كركوك، ومن ثم ضخ الكميات عبر الخط العراقي - التركي باتجاه ميناء جيهان".

وأشار المصدر إلى أن "إعادة تفعيل هذا المسار ستوفر مرونة أكبر في إدارة حركة النفط الخام بين المحافظات، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية للعراق عبر المنفذ الشمالي"، لافتاً إلى أن الاستعدادات الفنية واللوجستية اكتملت بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة للشروع بعمليات الضخ.

وأكد أن تشغيل الخطين معاً سيشكل خطوة مهمة لدعم البنية التحتية النفطية وزيادة كفاءة شبكة نقل الخام، بما ينعكس إيجاباً على الصادرات العراقية إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي.

وكان العراق قد طالب تركيا بتمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي.

وتنتهي الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب كركوك -جيهان في 27 تموز/ يوليو المقبل، بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا، فيما يواصل الطرفان مناقشة مسودة اتفاقية جديدة تحكم عمليات التصدير خلال المرحلة المقبلة.