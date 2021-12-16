نجار: هيئة الاستثمار تسعى لمنح شركات رصينة الفرصة لإحياء مناطق الأهوار

شفق نيوز/ أكدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار يوم الخميس، حرص الهيئة على إحياء مناطق الأهوار سياحياً عبر منح فرص استثمارية لشركات رصينة تعمل على إحياء تلك المناطق.

وذكر بيان لدائرة العلاقات والإعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ذلك جاء خلال ترؤسها، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة التابع لوزارة الموارد المائية حسين علي حسين والوفد المرافق له".

وأضاف البيان؛ أن المجتمعين ناقشوا إمكانية إقامة المشاريع الاستثمارية في مناطق الأهوار؛ بهدف إنعاش السياحة في تلك المناطق.

وطالبت رئيس الهيئة من المركز تزويد الهيئة بالمعايير والمحددات المطلوبة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مناطق الأهوار التي تتوافق مع تعليمات منظمة اليونسكو التي ضمت الأهوار إلى لائحة التراث العالمي، وفقا للبيان.