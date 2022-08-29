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نتيجة حظر التجوال.. بورصة بغداد تغلق على ارتفاع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-29T13:03:29+0000
نتيجة حظر التجوال.. بورصة بغداد تغلق على ارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع اقفال جميع البورصات الرئيسية في بغداد نتيجة حظر التجوال

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على  148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما سجلت البورصة صباح هذا اليوم 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء  147500 دينارا لكل 100 دولار.

 

 

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