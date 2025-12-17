نتنياهو يعلن ابرام "أكبر" اتفاق لتصدير الغاز مع مصر

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، على ما وصفه بأكبر اتفاق لتصدير الغاز في تاريخ إسرائيل إلى مصر، بقيمة تقارب 112 مليار شيكل، أي نحو 35 مليار دولار.

وقال نتنياهو إن الاتفاق جرى مع شركة شيفرون الأميركية وبالتعاون مع شركاء إسرائيليين لتزويد مصر بالغاز.

واعتبر أن الصفقة "تعزز بشكل كبير مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة وتساهم في استقرار المنطقة"، لافتاً إلى أن المردود المالي سيُستخدم في دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية والأمن.

من جانبه، قال وزير الطاقة إيلي كوهين إن الاتفاق يمثل "أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة".

وكانت شركة نيوميد إينرجي قد أعلنت في آب توقيع اتفاق بقيمة 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، موضحة أن الصفقة ترفع إجمالي الكميات الموردة إلى نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040 أو إلى حين استكمال القيمة التعاقدية.