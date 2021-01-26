إنتعاش في ديالى بزيادة حجم التجارة مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم الثلاثاء زيادة حجم التجارة المحلية مع مناطق في إقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية "قره تبه" وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز، ان تدفق القوافل التجارية المختلفة من البضائع والمواد الغذائية والخضار والفواكه من مناطق قضاء كلار التابع لإدارة منطقة "كرميان" انقذ الناحية من مشاكل معيشية كبيرة تطال غالبية سكان الناحية بسبب انعزال وبعد الناحية عن الوحدات الادارية الاخرى في ديالى.

وبين ان قرب "قره تبه" من كلار بمسافة قريبة جدا اسهم بتأمين احتياجات الناحية وتفادي اعباء مالية جسيمة يتحملها الاهالي جراء التنقل من الناحية الى مناطق اخرى لاغراض التسوق وتلبية المستلزمات والبضائع الاساسية.

واكد التميمي استقرار الاسعار في ناحية "قره تبه" بشكل يلائم جميع شرائح المجتمع وتفاوتهم المادي وعدم وجود اي ازمة غذائية في الناحية.

وتقع ناحية قره تبه على بعد 112 كم شمال شرق بعقوبة وتضم 66 قرية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان.