إنتاج أوبك "يستقر" في حزيران الماضي بسبب "عدم التزام" العراق

شفق نيوز/ استمر إنتاج "أوبك" من النفط الخام بثبات للشهر الثالث على التوالي وذلك بسبب ان العراق والامارات لم ينفذا التخفيضات بشكل كامل، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".

ووصل إنتاج "منظمة البلدان المصدرة للبترول" إلى ما متوسطه 26.98 مليون برميل يومياً في يونيو، أو 80 ألف برميل يومياً أقل من الشهر السابق، وأدت التخفيضات الصغيرة في إنتاج كلّ من العراق ونيجيريا إلى هذا الانخفاض.

وأظهر الاستطلاع أن العراق والإمارات لم ينفذا بشكل كامل التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في بداية العام مع الأعضاء الآخرين في المنظمة. كما لم تتمكن بغداد من تنفيذ الخفض الإضافي في الإنتاج الذي تعهدت به لتعويض مستويات الإنتاج المرتفعة السابقة.

ولدفع سعر النفط الخام إلى الارتفاع، قد يحتاج التحالف إلى تنفيذ التخفيضات التي تعهد بها بالكامل، لكن الجهود المبذولة لتحسين التنفيذ أظهرت نتائج محدودة.

وفي حزيران/يونيو، خفض العراق إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً إلى 4.25 مليون برميل يومياً، وأدى تراجع الصادرات إلى تقريب البلاد من الحصة المحددة لها، لكن إنتاجها لا يزال أعلى بحوالي 250 ألف برميل يومياً فوق حصتها، حتى قبل الأخذ بالاعتبار عدم وجود "تخفيضات تعويضية" إضافية.