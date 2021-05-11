إنتاج أوبك+ يرتفع إلى أعلى مستوى والعراق يفاقم الامتثال

شفق نيوز/ أظهر مسح جديد أجرته منصة إس آند بي غلوبال بلاتس ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الخام من منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها "أوبك+" إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، خلال شهر أبريل/نيسان.

وقالت المنصة، في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان مجموعة أوبك انتجت 25.28 مليون برميل يوميًا، بزيادة 80 ألف برميل يوميًا عن شهر مارس/آذار، وأضافت روسيا و8 شركاء من خارج أوبك 13.21 مليون برميل يوميًا، بزيادة 130 ألف برميل يوميًا.

واضافت ان أعضاء أوبك الـ10 -الذين لديهم حصص بموجب الاتفاق- و9 من الحلفاء من خارج أوبك، حققوا مستوى امتثال بنسبة 111% في أبريل/نيسان، ولكن إذا وُضع الخفض السعودي الإضافي جانبًا، ينخفض الامتثال إلى 96%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2020.

كما ساهم العراق -الذي أنتج 3.97 مليون برميل يوميًا- ونيجيريا -التي سجلت 1.6 مليون برميل يوميًا- في تفاقم الامتثال، حيث وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ مايو/أيار 2020، مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط الخام.

واضاف ان التزام العراق بحصته بلغ 86% بعد ان انتج 3.97 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 3.95 مليون برميل يوميا في اذار في حين تبلغ حصته المقررة في السوق 3.857 مليون برميل يوميا.

وأشار المسح إلى فشل العديد من الدول الرئيسة في الاستجابة لدعوة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتحسن التزام الدول الأعضاء بحصصها المقررة.

وبين ان روسيا -الشريك الرئيسي من خارج أوبك ضخت 9.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بزيادة 160 ألف برميل يوميًا عن مارس/آذار، وأعلى بكثير من حصتها البالغة 9.38 مليون برميل يوميًا، مع ارتفاع الصادرات المنقولة بحرًا على مدار الشهر.

كما قامت ايران المعفية من الالتزام بزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة وعثرت على عميل ثابت في الصين، وفقًا لمصادر في السوق، حيث بلغ إنتاج طهران في أبريل/نيسان 2.43 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 130 ألف برميل يوميًا عن مارس/آذار، وهي أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2019.

ويخطط وزراء أوبك+ للاجتماع عبر الإنترنت في 1 يونيو/حزيران لمراجعة توقعات السوق، والفصل في الامتثال، وتحديد ما إذا كانوا سيستمرون في التخفيف التدريجي للحصص.

وكانت المجموعة قد قررت تثبيت سياسة الإنتاج النفطي دون تغيير، بعد تخفيف اتفاق خفض الإمدادات في بداية شهر أبريل/نيسان.

وقرر اجتماع التحالف زيادة إنتاج النفط للأشهر الـ 3 المقبلة، مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، بحيث لا يزيد التعديل عن 500 ألف برميل يوميًا.