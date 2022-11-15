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إنتاج أوبك من النفط ينخفض والعراق يرتفع في شهر تشرين الأول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-15T05:30:22+0000
إنتاج أوبك من النفط ينخفض والعراق يرتفع في شهر تشرين الأول

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، ان إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط انخفض ليصل الى 29.494 مليون برميل يوميًا في شهر تشرين الأول بانخفاض مقداره 210 آلاف برميل يوميا عن شهر ايلول الماضي بعد انخفاض انتاج السعودية و7 دول اخرى، فيما ارتفع انتاج العراق.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة اوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن " الانخفاض الاكبر جاء من السعودية اذ انخفض انتاجها النفطي نحو 149 الف برميل يوميا ليصل الى 10.838 ملايين برميل، يليها انغولا بانخفاض 78 الف برميل يوميا، يليها الكونغو بانخفاض 19 الف برميل، يليها الكويت بانخفاض 18 الف برميل يوميا، يليها غينيا الاستوائية بانخفاض 14 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "الزيادات جاءت من نيجيريا إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 33 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.57 مليون برميل يوميًا، يليها العراق مسجلة زيادة قدرها 20 الف برميل يوميا ليصل انتاجه الى 4.572 ملايين برميل يوميا، يليه الغابون بارتفاع بلغ 12 الف برميل يوميا".

وخفضت منظمة أوبك في تقريرها الشهري، من توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ 100 ألف برميل يومياً في كل من 2022 و 2023.

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