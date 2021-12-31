نبأ مزعج لهواوي

شفق نيوز/ تتوقع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، التي تتضرر بفعل عقوبات أمريكية، انخفاض إيرادات العام بأكمله في 2021 بنحو 30 بالمائة، وتتوقع استمرار التحديات في العام الجديد.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالتناوب قو بينغ في رسالة للموظفين بمناسبة العام الجديد يوم الجمعة إنه من المتوقع وصول إجمالي إيرادات 2021 إلى 634 مليار يوان (99.48 مليار دولار).

يمثل ذلك انخفاضا 28.9 بالمئة عن إيرادات 2020 البالغة 891.4 مليار يوان.

وقال قو إن العام المقبل "سيأتي بحصته من التحديات" لكنه راض عن أداء هواوي في 2021.

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2019 حظرا تجاريا على هواوي، وهو ما حال دون استخدام الشركة نظام أندرويد الخاص بشركة ألفا بت في هواتفها الذكية الجديدة مع تقنيات هامة أخرى أمريكية المنشأ.