"أنبوب ينبع" خارج الخدمة.. شروط السعودية تعرقل تصدير نفط العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في وزارة النفط، يوم الأحد، عن وجود صعوبات كبيرة تحول دون استئناف تصدير النفط العراقي عبر الأنبوب الممتد باتجاه ميناء ينبع السعودي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز هذه التحديات يتمثل في تمسك الجانب السعودي بحق استخدام الجزء الواقع ضمن أراضيه لنقل نفوطه الخاصة".

وأوضح أن "إعادة تشغيل الأنبوب تتطلب إحياء الاتفاقية الثنائية المنظمة له بين البلدين، وهو أمر لم يشهد حتى الآن أي مؤشرات إيجابية من الجانب السعودي، ما يجعل عودة العمل به في المدى القريب أمراً غير مرجح".

وأضاف المصدر، أن "البنية التحتية للأنبوب تعرضت للإهمال على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ما يستدعي تنفيذ عمليات تأهيل واسعة تشمل استبدال أجزاء كبيرة منه، وهو ما يتطلب تخصيصات مالية ضخمة في حال التوصل إلى اتفاق مشترك لإعادة تشغيله".

وأشار إلى أن "العراق في ظل هذه التحديات يواصل الاعتماد على وسائل نقل بديلة، من بينها الصهاريج البرية لنقل النفط عبر الأردن وسوريا، لحين إيجاد حلول دائمة ومستقرة لملف التصدير عبر الأنبوب المشترك".

ويُعد الأنبوب "العراقي – السعودي"، أحد خطوط نقل النفط الخام، إذ يمتد بطول نحو 1568 كيلومتراً، وينطلق من مدينة الزبير في جنوب العراق مروراً بمدينة خريص في شرق السعودية، وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وقد توقف تشغيل الأنبوب بشكل نهائي عام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت، قبل أن تضع السعودية يدها عليه في عام 2001.

وبحسب تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية عبد الصاحب بزون الحسناوي، الذي أكد لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، أن الحكومة تدرس بشكل جاد بدائل عدة لضمان استمرار تصدير الخام عبر منافذ أكثر أماناً، في وقت يواجه فيه العراق أسوأ اضطراب في تدفقاته النفطية منذ سنوات بسبب الحرب الإقليمية وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضاف الحسناوي، أن الخيارات المطروحة تشمل خط جيهان التركي، وخط بانياس، والنقل البري عبر الأردن، إلى جانب مسارات أبعد مدى مثل إنشاء خزانات خارج المضيق، من بينها ميناء الدقم العماني، وإحياء الخط العراقي السعودي، لكنه أشار إلى أن بعض هذه المشاريع ذات طابع استراتيجي وتحتاج إلى وقت ودراسات فنية.

يذكر أن المدير العام لشركة تسويق النفط "سومو" علي نزار قد قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، إن العراق يعتزم مد انبوب نفطي جديد عبر الخليج وصولاً إلى سلطنة عمان لتعزيز صادراته من الخام، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني اليوم، باستكمال المشروع الاستراتيجي، على حد قوله.