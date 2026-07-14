أنبوب البصرة - حديثة.. مشروع نفطي ضخم تعرقله التحديات

شفق نيوز- البصرة

يمضي مشروع أنبوب البصرة - حديثة ضمن مراحله التنفيذية، بالتزامن مع استمرار إجراءات تصنيع الأنابيب الخاصة به، في وقت تتواصل فيه الطروحات الفنية والاقتصادية بشأن المشروع، الذي يمثل أحد أكبر مشاريع نقل النفط الخام داخل العراق، ويستهدف تعزيز منافذ التصدير وربط الحقول الجنوبية بمسارات جديدة.

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لوكالة شفق نيوز إن "المشروع لم يكن مخططاً له أن يتوقف عند مدينة حديثة، بل كان من المقرر أن يمتد من البصرة وصولاً إلى ميناء العقبة الأردني، قبل أن يقسم إلى مشروعين منفصلين، الأول يمتد من البصرة إلى حديثة بطاقة تبلغ 2.25 مليون برميل يومياً، فيما يمتد الثاني من حديثة إلى العقبة بطاقة مليون برميل يومياً"، مبيناً أن "العراق سيتحمل كلفة إنشاء وتشغيل الجزء الأول بالكامل".

وأضاف الجواهري أن "الجزء الممتد من حديثة إلى العقبة يتضمن تجهيز الأردن بنحو 200 ألف برميل يومياً، إلى جانب تصدير 300 ألف برميل إلى مصر، فضلاً عن تخصيص كميات أخرى لمصفى يعتزم إنشاؤه في العقبة، يعتقد أن طاقته تصل إلى نحو 150 ألف برميل يومياً".

ولفت إلى أن "العراق سيتحمل أيضاً تكاليف إنشاء وتشغيل هذا المصفى، فضلاً عن إنشاء وتشغيل ميناء التصدير في العقبة، دون إعلان تفاصيل تتعلق بملكية المصفى أو الجهة التي ستتولى شراء المشتقات النفطية المنتجة منه".

وأشار إلى أن "عدداً من الملفات المرتبطة بالجزء الثاني من المشروع ما زالت غير محسومة بين الجهات المستفيدة"، مبيناً أن "مسؤولين سبق أن أكدوا اقتصار المشروع على خط البصرة – حديثة، على أن تتحمل أي دولة ترغب بشراء النفط العراقي من حديثة مسؤولية إنشاء خط الأنابيب الخاص بها وعلى نفقتها، متسائلاً عن جدوى المشروع في حال عدم تقدم أي دولة بطلب شراء النفط من تلك المنطقة".

من جانبه، أوضح مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب عباس محمد الأسدي، لوكالة شفق نيوز أن "تنفيذ عقدي تصنيع الأنابيب الخاصة بالمشروع تأثر بالظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي تسبب بتعطل وصول مادة البليت المستوردة من كوريا الجنوبية واليابان، رغم أن الشركة المستثمرة كانت قد أبرمت عقوداً مع شركات يابانية وكورية وألمانية لتجهيز المواد الأولية اللازمة للتصنيع".

وأكد الأسدي أن "مصنع الأنابيب التابع للشركة العامة للحديد والصلب أصبح جاهزاً للشروع بالإنتاج فور وصول المواد الأولية"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على اعتماد آلية تتيح تنفيذ جزء من عمليات التصنيع خارج العراق لتجاوز الظروف الاستثنائية وضمان استمرار المشروع".

وأوضح الأسدي، أن "الشركة أنجزت عقد البصرة – الحلفاية، فيما يتواصل العمل لاستكمال عقد البصرة – حديثة، الذي يتضمن تصنيع أنابيب بطول 380 كيلومتراً وبقطر 56 إنجاً".

في حين كشف مصدر نفطي، لوكالة شفق نيوز أن "عقد تصنيع الأنابيب ما يزال ضمن مراحل التنفيذ"، مبيناً أن "الشركة العامة للحديد والصلب كانت قد وقعت العقد وأحالته إلى مستثمر داخل مصنع الأنابيب، إلا أن تأخر وصول مادة البليت حال دون المباشرة بعمليات التصنيع داخل العراق".

وخلص المصدر، إلى أن "الاتفاق اتجه إلى تنفيذ أعمال التصنيع في الهند، بعد استكمال نقل المواد الأولية من كوريا الجنوبية واليابان، على أن تنقل الأنابيب براً عبر الأردن، فيما تجري عمليات الفحص والاستلام النهائي داخل العراق، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروع وفق الخطة المعتمدة".