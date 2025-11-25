أنباء عن اتفاق سلام في أوكرانيا تهبط بأسعار النفط

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار النفط انخفاضها، يوم الثلاثاء، تراجعت بنحو 2% بعد أن نقلت تقارير إخبارية عن مسؤول أميركي قوله إن أوكرانيا وافقت على اتفاق السلام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.59 دولاراً، أي بنسبة 2.52%، لتصل إلى 61.77 دولاراً للبرميل عند الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.60 دولاراً، أي بنسبة 2.1%، ليصل إلى 57.63 دولاراً.

وذكرت شبكتا "إيه بي سي" و"سي بي إس" الإخبارية أن مسؤولاً أميركياً قال إن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل.

وقال مسؤول أوكراني لوكالة "رويترز" إن كييف تدعم جوهر إطار السلام بعد محادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، لكن بعض القضايا الأكثر حساسية في الإطار ما تزال بحاجة إلى مناقشتها بين رئيسي البلدين.

وقال رئيس الأمن القومي في كييف، رستم عمروف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام صفقة مع الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

بدوره أوضح المحلل في بنك "يو بي إس"، جيوفاني ستونوفو، أن "بعض وسائل الإعلام تشير إلى أن أوكرانيا وافقت على اتفاق سلام. ومع ذلك، يتطلب الأمر تدخلاً من الطرفين، وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستوافق أيضاً".

وأشار إلى أن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، وهو ما من شأنه أن يسمح بدخول إمدادات النفط المقيدة في السوق.

وارتفعت أسعار النفط الخام 1.3% يوم أمس الاثنين مع تزايد الشكوك بشأن اتفاق السلام مما أدى إلى تقليص التوقعات بشأن تدفق إمدادات النفط الخام والوقود الروسية دون قيود.

وتبدو التوقعات العامة لتوازن العرض والطلب على النفط الخام في عام 2026 أكثر تشاؤماً، في ظل توقعات عديدة بتجاوز نمو العرض لزيادات الطلب العام المقبل.

وقد أدت مخاوف فائض المعروض إلى تثبيط معنويات السوق مؤخراً.

ونتيجة للعقوبات الجديدة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل والقواعد التي تمنع بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، خفضت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها من النفط الروسي، وخاصة شركة ريلاينس الخاصة.

وظل خيارات المبيعات المحدودة، تسعى روسيا إلى زيادة صادراتها إلى الصين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن موسكو وبكين ناقشتا سبل توسيع صادرات النفط الروسية إلى الصين.

لكن بشكل عام، يظل محللو السوق يركزون على احتمال حدوث اختلالات أوسع بين العرض والطلب.