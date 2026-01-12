نباتات الزينة التركية تسجل نمواً متسارعاً في السوق العراقية

شفق نيوز- أنقرة

أعلن رئيس جمعية مصدري نباتات ومنتجات الزينة في تركيا إسماعيل يلماز، يوم الاثنين، أن صادرات نباتات الزينة إلى العراق ارتفعت بأكثر من 40% خلال العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، ما جعله من أسرع الأسواق نمواً في هذا القطاع.

وقال يلماز في تصريحات، إن صادرات نباتات الزينة التركية ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى 97 مليون دولار، مشيراً إلى أن مجموعة النباتات المحفوظة في أصص، ولاسيما نباتات الزينة الداخلية، سجلت نمواً ملحوظاً ضمن هذه الصادرات.

وأوضح أن صادرات النباتات الحية شهدت زيادات متفاوتة إلى عدد من الأسواق، إذ ارتفعت بنسبة 96% إلى أوزبكستان، و50% إلى ألمانيا، و48% إلى العراق، و10% إلى أذربيجان.

وتوقع يلماز أن تسجل صادرات نباتات الزينة التركية خلال عام 2026 نمواً إضافياً لا يقل عن 12%.