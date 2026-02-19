نائب يؤكد إيقاف تسديد قروض الفلاحين لحين إقرار موازنة 2026

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس كتلة "منتصرون" النيابية فالح الخزعلي، يوم الخميس، أن الموازنة السابقة تضمنت إيقاف تسديد القروض والفوائد للفلاحين ممن تبلغ قروضهم 300 مليون دينار فما دون، إلا أن المصرف الزراعي بدأ مع مطلع العام 2026 بمطالبتهم بتسديد ما بذمتهم.

وقال الخزعلي، لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة لا تمنح الفلاحين مستحقاتهم المالية، وفي المقابل تطالبهم بتسديد القروض والفوائد، مبيناً أن الإجراءات الحالية حرمتهم من الدخول ضمن الخطة الزراعية وقلّصت حصصهم، بالتزامن مع استمرار المطالبة بالسداد.

وأضاف أن الكتلة طلبت من رئيس مجلس الوزراء عرض هذا الملف على مجلس الوزراء وإيقاف تسديد القروض والفوائد لحين التصويت على قانون الموازنة لعام 2026، مشيراً إلى أن الموازنة المرتقبة "أسوأ من الموازنات السابقة" على حد وصفه.

كما دعا الخزعلي، رئيس الوزراء إلى الإسراع بتوجيه وزارة المالية العراقية لصرف مستحقات الفلاحين البالغة تريليوناً و600 مليار دينار عراقي، لافتاً إلى أن هذه المبالغ تم استلامها من قبل وزارة التجارة العراقية وصُرفت ضمن مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، ما يستوجب الدفاع عن حقوق الفلاحين وصرف مستحقاتهم بأسرع وقت.