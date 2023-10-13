نائب يتوقع انخفاض الدولار خلال أيام قليلة

شفق نيوز/ توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، اليوم الجمعة، انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أسعار الدولار سجلت في بورصتي الكفاح والحارثية أمس الخميس، 160400 دينار مقابل 100 دولار، وفق مراسل وكالة شفق نيوز، فيما بلغ سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 161500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 159500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل سعر بيع الدولار في محال الصيرفة 160400 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 160300 دينار مقابل 100 دولار.

وقال الحمامي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة دولة القانون تسعى بجميع الطرق وتحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض سعر صرف الدولار، لما له من تأثير مباشر على الشعب، وخاصة الطبقات الفقيرة والوسطى".

وأكد الحمامي أن "هناك اتصالات مستمرة مع الحكومة والبنك المركزي ومكتب رئيس الوزراء واللجنة المالية النيابية بهذا الخصوص".

وأضاف، أن "الإجراءات الحكومية مستمرة لخفض الدولار، من منع منافذ التهريب وفتح منافذ لبيع الدولار في المطارات، إلا أن هناك ظروفاً خارجية تضغط على الحكومة، كما أن للوضع العالمي تأثير على وضع الدولار في العراق".

وأوضح، أنه "سابقاً ارتفع الدولار أكثر من السعر الحالي وعاود الانخفاض، لذلك نأمل انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة".