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نائب محافظ البنك المركزي يتحدث لوكالة شفق نيوز عن قروض الإسكان وفوائدها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-07T15:17:07+0000
نائب محافظ البنك المركزي يتحدث لوكالة شفق نيوز عن قروض الإسكان وفوائدها

شفق نيوز/ أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي إحسان الياسري، اليوم الثلاثاء، إطلاق قروض بقيمة 5 تريليون دينار لمعالجة أزمة السكن بالعراق، فيما لفت إلى إن صرف قروض ميسرة للمواطنين بدون فوائد. 

وقال الياسري لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي أطلق بوقت سابق مبادرة خمسة تريليون دينار لدعم ومعالجة أزمة السكن بالعراق"، مشيرا إلى ان "مبادرة الإسكان من تكون خلال المصرف العقاري لشراء الوحدات السكنية بالمجمعات او خارجها، اما مبادرة صندوق الإسكان هي لتمويل طلبات البناء الوحدات السكنية من قبل المواطنين". 

وأضاف إن "مبادرة الإسكان تعتبر من أنجح المبادرات التي ستساهم بمعالجة السكن بالعراق"، مبينا أن "مبادرة الإسكان عبر مصرف العقاري وصندوق الإسكان دون فوائد، وما يؤخذ من المواطنين مجرد عمولة بسيطة وفترة تسديدها لمدة طويلة قد تصل إلى 20 سنة". 

ولفت نائب محافظ البنك المركزي، إلى إن "هناك مبادرات أخرى للبنك للقطاع الصناعي والتجاري".

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