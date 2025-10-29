نائب الرئيس الإيراني يصل البصرة لبحث مشروع الربط السككي.. فيديو

شفق نيوز- البصرة

وصل نائب الرئيس الإيراني محمد جعفر، يوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ البصرة أسعد العيداني استقبل نائب الرئيس الإيراني في منفذ الشلامجة الحدودي، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي لبحث مشروع الربط السككي بين البلدين.

وبحسب المراسل، فقد تابع محافظ البصرة والمساعد التنفيذي للرئيس الإيراني الأعمال في الجسر الرابط بين قضاء شط العرب ومركز المحافظة، الذي هو من تنفيذ الحكومة الإيرانية ضمن مشروع الربط السككي.