نائبة عن البصرة تكشف عن "خطأ فني" بكاسر الأمواج في ميناء الفاو

شفق نيوز/ كشفت نائبة عن محافظة البصرة، يوم الخميس، عن وجود "خطأ فني" بكاسر الأمواج في ميناء الفاو جنوبي العراق، مؤكدة عزم البرلمان استجواب وزير النقل بسبب هذا الخطأ.

وقالت زهرة البجاري لوكالة شفق نيوز، إن "العروض التي قدمتها شركة دايو الكورية لبناء ميناء الفاو الكبير غير مكتملة وتحتوي على أخطاء كثيرة"، متساءلة "كيف لوزارة النقل أن تتعاقد مع هذه الشركة وتفضلها على الشركات الاخرى".

وأضافت أن "الشركة الكورية عندما قامت بإنشاء كاسر الامواج بميناء الفاو، اتضح بأن هناك اخطاء فنية عند تنفيذ المشروع".

وبينت البجاري، إن "هذا الخطأ سيدفع أعضاء مجلس النواب إلى استجواب وزير النقل على خلفية الاخطاء في العقد الموقع مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو".

وسبق لمدير عام موانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي، أن أكد لعدد من وسائل الاعلام أن الأعمال في موقع الميناء تسير بانسيابية، ولا صحة لما تداوله البعض حول انهيار كاسر الأمواج.