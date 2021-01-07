سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائبة عن البصرة تكشف عن "خطأ فني" بكاسر الأمواج في ميناء الفاو

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-07T09:35:49+0000
نائبة عن البصرة تكشف عن "خطأ فني" بكاسر الأمواج في ميناء الفاو

شفق نيوز/ كشفت نائبة عن محافظة البصرة، يوم الخميس، عن وجود "خطأ فني" بكاسر الأمواج في ميناء الفاو جنوبي العراق، مؤكدة عزم البرلمان استجواب وزير النقل بسبب هذا الخطأ.

وقالت زهرة البجاري لوكالة شفق نيوز، إن "العروض التي قدمتها شركة دايو الكورية لبناء ميناء الفاو الكبير غير مكتملة وتحتوي على أخطاء كثيرة"، متساءلة "كيف لوزارة النقل أن تتعاقد مع هذه الشركة وتفضلها على الشركات الاخرى".

وأضافت أن "الشركة الكورية عندما قامت بإنشاء كاسر الامواج بميناء الفاو، اتضح بأن هناك اخطاء فنية عند تنفيذ المشروع".

وبينت البجاري، إن "هذا الخطأ سيدفع أعضاء مجلس النواب إلى استجواب وزير النقل على خلفية الاخطاء في العقد الموقع مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو".

وسبق لمدير عام موانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي، أن أكد لعدد من وسائل الاعلام أن الأعمال في موقع الميناء تسير بانسيابية، ولا صحة لما تداوله البعض حول انهيار كاسر الأمواج.

related

حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات بينها بناء الفاو ومطار الموصل

Date: 2020-12-22 17:42:43
حكومة الكاظمي تتخذ 6 قرارات بينها بناء الفاو ومطار الموصل

البرلمان يستضيف وزيرا لمناقشة مشروع يجعل العراق قبلة العالم التجارية

Date: 2020-09-21 12:52:10
البرلمان يستضيف وزيرا لمناقشة مشروع يجعل العراق قبلة العالم التجارية

النقل: الساعات المقبلة قد تشهد توقيع العقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو

Date: 2020-11-07 08:33:32
النقل: الساعات المقبلة قد تشهد توقيع العقد مع دايو الكورية لبناء ميناء الفاو

صفقة ميناء الفاو تحقق لـ"دايو" أكثر من 50% من هدفها في الحصول على مشاريع خارجية

Date: 2021-01-04 10:36:05
صفقة ميناء الفاو تحقق لـ"دايو" أكثر من 50% من هدفها في الحصول على مشاريع خارجية

البرلمان العراقي يبدي تأييده لمشروع ميناء الفاو.. سيحرك عجلة الاقتصاد

Date: 2020-09-27 13:00:23
البرلمان العراقي يبدي تأييده لمشروع ميناء الفاو.. سيحرك عجلة الاقتصاد

وزير النقل العراقي يحدد مشروعين "ينقذان" الاقتصاد الوطني من أزمة النفط

Date: 2020-11-09 19:37:52
وزير النقل العراقي يحدد مشروعين "ينقذان" الاقتصاد الوطني من أزمة النفط

عقب "انتحار" المدير الكوري.. النقل العراقية تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير

Date: 2020-10-09 11:21:14
عقب "انتحار" المدير الكوري.. النقل العراقية تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير

العراق يتحصل على تخفيض بتكلفة تنفيذ ميناء الفاو ويطلب المزيد

Date: 2020-11-11 08:49:42
العراق يتحصل على تخفيض بتكلفة تنفيذ ميناء الفاو ويطلب المزيد