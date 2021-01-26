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نائبة: اقتصاد البلاد الريعي وراء توجه العراق للاقتراض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-26T09:37:56+0000
نائبة: اقتصاد البلاد الريعي وراء توجه العراق للاقتراض

شفق نيوز/ بينت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائبة ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد العراق الريعي وراء توجهه الى الاقتراض، مشيرة إلى أن الفساد وسوء التخطيط ينخران في الاقتصاد العراقي.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة قامت بالاقتراض في موزانة العام الماضي مرتين، ويوجد هناك طلب للقروض في موازنة عام 2021"، مبينة أن "السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن اقتصاد العراق الريعي المعتمد على النفط لتمويل موازنته العامة".

واضاف؛ ان "انخفاض اسعار النفط بسبب جائحة كورونا أدى الى تردي الاوضاع الاقتصادية في العراق، كما ان السياسات الموجودة داخل العراق لم تقم بتفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والصناعة مما جعل اسواق العراق مفتوحة للاستيراد وبالتالي فان الحكومة تلجأ للاقتراض لأن الحكومة ليس لديها أموالاً كافية لتمشية الأمور".

وأكدت جودت ان "تفعيل القطاعات الاقتصادية مهمة ليست سهلة وتحتاج الى وقت للنهوض بها من جديد"، مشيرة إلى أن "العراق ينخر اقتصاده الفساد وسوء التخطيط".

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاحد الماضي ان العراق طلب مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع بترتيب طويل الأمد، لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد ذكر في تصريحات صحافية، أن العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

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