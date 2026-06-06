ناقلة صينية محملة بمليوني برميل من النفط العراقي تغادر ميناء البصرة

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر في الموانئ العراقية، يوم السبت، أن ناقلة نفط صينية محملة بحوالي مليوني برميل من النفط غادرت ميناء البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الناقلة الصينية ( Kiara - M) التي تحمل علم (San marino) وصلت مؤخراً إلى ميناء البصرة النفطي، وقامت بتحميل مليوني برميل من النفط، مضيفاً أن الناقلة غادرت في وقت سابق من اليوم مرافىء التصدير بعد اكمال تحميلها بالنفط الخام العراقي.

يأتي هذا بالتزامن مع استقبال ميناء أم قصر الشمالي، في الأول من شهر حزيران الجاري، أول سفينة شحن قادمة من الصين بشكل مباشر عبر مضيق هرمز رغم استمرار التوترات الحاصلة في المنطقة.