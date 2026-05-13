ناقلة صينية تحمل مليوني برميل من النفط العراقي تحاول عبور مضيق هرمز

أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من الخام العراقي تحاول عبور مضيق هرمز، في خطوة تعكس استمرار تدفق صادرات النفط العراقية رغم التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وبحسب بيانات شركة تتبع السفن LSEG ومنصة Kpler، فإن ناقلة النفط العملاقة "يوان هوا هو" تجاوزت جزيرة لارك الإيرانية واتجهت جنوباً عبر المضيق، بعد أن بقيت عالقة في الخليج منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

وكانت الناقلة قد حمّلت شحنتها من خام البصرة المتوسط من ميناء البصرة، وتتجه حالياً نحو الأسواق الآسيوية، فيما تعود ملكيتها وإدارتها إلى وحدة تابعة لشركة COSCO Shipping Energy Transportation الصينية، بينما جرى ترخيص الشحنة من قبل شركة Unipec الذراع التجارية لشركة Sinopec.

وتعد هذه المحاولة ثالث عبور معروف لناقلة نفط صينية عبر مضيق هرمز منذ تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط/فبراير الماضي، وفق بيانات التتبع المتاحة.

كما أشارت تقارير إلى أن إيران عززت نفوذها في المضيق خلال الأيام الأخيرة عبر تفاهمات تتعلق بشحن النفط والغاز مع العراق وباكستان، وسط مخاوف عالمية من أي اضطراب قد يهدد حركة إمدادات الطاقة عبر الممر المائي الحيوي.

يأتي هذا تزامناً مع أفادت به وكالة "بلومبرغ"، أمس الثلاثاء، بأن القوات الأميركية التي تفرض حصاراً بحرياً على إيران منعت سفينة يونانية تحمل نحو مليوني برميل نفط عراقي من مواصلة طريقها نحو فيتنام لأسباب "مجهولة"، فيما ناشدت الحكومة الفيتنامية الولايات المتحدة بالسماح للشحنة النفطية بالمضي في طريقها.

وبحسب "بلومبرغ" فإن ناقلة النفط العملاقة "أغيوس فانوريوس 1" التي تديرها شركة "إيسترن ميديتيرانيان ماريتايم" ومقرها أثينا، أجرت انعطافاً مفاجئاً في عرض البحر أول أمس الإثنين قرب النقطة التي يبدأ عندها الحصار الأميركي.

وكانت الناقلة قد تجاوزت مضيق هرمز محمّلةً بـ1.99 مليون برميل من خام البصرة المتوسط العراقي عندما عادت أدراجها، وفق بيانات تتبع السفن و وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ".

وأكدت شركة "بتروفيتنام أويل"، الذراع التجارية لشركة الطاقة الحكومية، للقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن الشحنة الموجودة على متن "أغيوس فانوريوس 1" مملوكة لها وأنها حُمّلت في العراق، بحسب رسالة اطلعت عليها "بلومبرغ". ولا تزال الناقلة تشير إلى أن وجهتها هي نغي سون، موطن أحد المصافي في الدولة الآسيوية.