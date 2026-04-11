ناقلات "عملاقة" تحمل نفطاً سعودياً وعراقياً تغادر الخليج عبر مضيق هرمز

شوهدت ثلاث ناقلات نفط عملاقة تحمل النفط الخام من المملكة العربية السعودية والعراق وهي تغادر الخليج العربي عبر مضيق هرمز، صباح يوم السبت، مما يشير إلى ارتفاع "كبير" في كمية النفط المتجه إلى السوق العالمية من الشرق الأوسط، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

يأتي هذا بالتزامن مع ما قاله الرئيس الاميركي دونالد ترمب أمس الجمعة إن الانفراج في مجال الطاقة بات "وشيكا" مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة سلاسل إمداد الطاقة إلى أنحاء العالم كافة بعد اعلان وقف اطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين تمهيداً لسلام دائم عقب نزاع عسكري تواصل نحو 40 يوماً في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت به بيانات ملاحية، الجمعة، بأن نحو 12 سفينة فقط مرت عبر مضيق هرمز في أول يومين من إعلان "الهدنة" بين واشنطن وطهران.