ناقلات تحمل نفطاً عراقياً تغادر مضيق هرمز وسط مؤشرات انفراج بين واشنطن وطهران

غادرت ناقلات تحمل النفط الخام العراقي مضيق هرمز، صباح اليوم الأربعاء، في تطور يعزز الآمال باستقرار حركة تصدير النفط من العراق بعد أشهر من الاضطرابات التي أثرت على الإمدادات عبر الخليج.

وبحسب بيانات الشحن، عبرت ناقلتان صينيتان عملاقتان محملتان بنحو 4 ملايين برميل من النفط الخام العراقي المضيق، ضمن عدد محدود من الناقلات التي تمكنت من مغادرة الخليج خلال الشهر الجاري.

ويعد العراق من أكثر الدول تأثراً بحركة الملاحة في مضيق هرمز، لاعتماد الجزء الأكبر من صادراته النفطية على هذا الممر البحري الحيوي، ولا سيما صادرات خام البصرة المتجهة إلى الأسواق الآسيوية، خاصة الصين.