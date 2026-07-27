ناقلات النفط العراقية تواصل العبور وسط تباطؤ الملاحة في البحر الأحمر

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات شركة Kpler تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، عقب الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع، ما زاد من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وبحسب البيانات، استمر انخفاض حركة السفن أيضاً في مضيق هرمز رغم توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث بقي عدد السفن العابرة محدوداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل استمرار حذر شركات الشحن من المخاطر الأمنية.

وفيما يتعلق بالعراق، أظهرت البيانات أن ناقلتين عملاقتين تحملان النفط الخام العراقي والإماراتي عبرتا مضيق هرمز يوم الجمعة ضمن السفن المغادرة من الخليج، ما يشير إلى استمرار تدفقات الصادرات العراقية رغم التحديات التي تواجه الملاحة في المنطقة.

كما غادرت ناقلات نفط عدة البحر الأحمر محملة بشحنات من الخام السعودي والإماراتي والروسي متجهة إلى الصين، إضافة إلى ناقلة أخرى حملت النفط الخام السعودي إلى باكستان، في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة تأثير الاضطرابات البحرية على إمدادات الطاقة العالمية وتكاليف الشحن.