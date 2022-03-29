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ناحية جنوبي العراق بانتظار "ثورة مشاريع"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-29T20:49:26+0000
ناحية جنوبي العراق بانتظار "ثورة مشاريع"

شفق نيوز/ اعلنت الادارة المحلية لناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عما وصفته بـ"ثورة مشاريع" من ثلاثة محاور حكومية قيمتها قرابة 30 مليار دينار.

وقال مدير الناحية عبد ضيدان الجابري، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة الناحية وعن طريق الشركات المتعاقدة معها من قبل الجهات العليا باشرت بقرابة 13 مشروعا متنوعا تعود للاعوام السابقة".

ولفت إلى أن "هذه المشاريع تعود لصندوق الإعمار، وكذلك تنمية الأقاليم، والحكومة المركزية، وهي تشمل الطرق والجسور والخدمات العامة والتربية".

وبين ان "هذه المشاريع تصل قيمتها لقرابة 15 مليار دينار عراقي".

وأشار الجابري، إلى ان "هناك مشاريع رفعت للجهات العليا تخص عام 2022 في قطاعات الصحة والطرق والتربية والجسور والمجاري"، لافتا إلى أن "قيمة هذه المشاريع تصل لقرابة 15 مليار دينار".

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