مُعظمها حوالات خارجية.. العراق يبيع أكثر من مليار دولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي، حاجز مليار دولار، 90% منها ذهبت على شكل حوالات إلى خارج البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمس أيام فتح بها المزاد، ملياراً و64 مليوناً و447 ألفاً و841 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 212 مليوناً و889 ألفاً و568 دولاراً، مرتفعة عمّا سجله الأسبوع الماضي، الذي بلغ ملياراً و52 مليوناً و796 ألفاً و86 دولاراً.

وسجل يوم الأحد الماضي، أعلى مبيعات للدولار، بلغت 216 مليوناً و98 ألفاً و544 دولاراً، فيما سجل يوم الاثنين، أقل مبيعات بلغت 208 ملايين و386 ألفاً و184 دولاراً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 963 مليوناً و827 ألفاً و841 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 90%، مقارنة بمبيعات النقد التي بلغت 100 مليون و620 ألف دولار.

وأوضح أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.