مؤشر سوق دبي يغلق مرتفعا عند أعلى مستوى منذ 9 سنوات

شفق نيوز/ صعدت أسهم الإمارات اليوم الجمعة، بعدما جدد انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية الآمال في خفضٍ لأسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، إن "مبيعات التجزئة انخفضت 0.8 بالمئة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2023".

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز "انخفاض مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة في يناير".

ومعظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع 0.5 بالمئة، عند أعلى مستوى منذ تسع سنوات تقريبا بعد تعافيه من خسائر الأسبوع الماضي.

وجاءت مكاسب المؤشر مدفوعة بصعود سهم إعمار العقارية وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من صعود سهم مجموعة ملتيبلاي 3.1 بالمئة، وسهم الدار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي 1.2 بالمئة.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر أبوظبي حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمئة بعد أربعة أسابيع من الخسائر، كما ارتفع مؤشر دبي 1.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، الجمعة ،بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط يتباطأ مع زيادة الإمدادات من خارج أوبك.

وهبط خام برنت 0.92 بالمئة إلى 82.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 1146 بتوقيت غرينتش.