مؤشر أسعار الغذاء في العالم يرتفع لأعلى مستوى له

شفق نيوز/ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير/ كانون الثاني، لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2014، نتيجة قفزات في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وقالت المؤسسة التي مقرها روما أيضا في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن " مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر سجل 113.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل رقم معدل بالرفع عند 108.6 نقاط في ديسمبر كانون الأول.

واضافت ان مؤشر فاو لأسعار الحبوب ارتفعت 7.1% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2%، وزيادة بنحو 42.3% عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب من بينها مشتريات من جانب الصين وإنتاج يقل عن المتوقع في الولايات المتحدة.

واشارت الى ان أسعار القمح زادت 6.8% مدفوعة بطلب عالمي قوي وتوقعات بانخفاض مبيعات روسيا حين تزيد رسوم على تصدير قمحها لثلاثة أمثالها في مارس آذار 2021.

ولفتت الى ان "أسعار السكر قفزت 8.1%، إذ تسببت مخاوف حيال تدهور توقعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا وتايلاند وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية في ارتفاع الطلب على الاستيراد".

وبينت ان "مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفع 5.8% ليبلغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2012، لأسباب من بينها إنتاج يقل عن المتوقع لزيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا بسبب الأمطار الكثيفة ضمن عوامل أخرى. وتلقت الزيادة في أسعار زيت الصويا الدعم من تقلص فرص التصدير واستمرار إضرابات في الأرجنتين".

وعدلت فاو بالرفع توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.744 مليار طن من تقدير سابق عند 2.742 مليار طن في ديسمبر كانون الأول، فيما من المتوقع ارتفاع محصولي القمح والأرز.