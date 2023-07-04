مؤشر البورصة في العراق ينهي تعاملاته على ارتفاع

شفق نيوز/ أغلق مؤشر بورصة سوق العراق للأوراق المالية في نهاية تعاملاته، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 53.0% ، ليصل إلى مستوى 665 نقطة.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 34 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 63 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 3 شركات لعدم تقديم الافصاح من أصل 102 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 116 مليونا و 628 الف سهم بقيمة مالية بلغت 384 مليونا و847 دينارا من خلال تنفيذ 431 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 665 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.53% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واوضح السوق الشركات التي كانت اكثر ربحية هي شركة المعدنية والدراجات بنسبة تغيير بلغت 12.50% تليها مصرف الموصل بنسبة تغيير 10.53%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هي شركة تسويق التمور بنسبة تغيير بلغت -6.25% تليها تسويق اللحوم بنسبة -5.28%.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 102 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏