مؤسسة إقتصادية تؤشر إرتفاعاً بنسبة التضخم هو "الأعلى" في العراق منذ سنوات

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، ارتفاع نسبة التضخم السنوية لشهر كانون الثاني للعام 2023 لتبلغ أكثر من 8.2% وهو الارتفاع الأعلى بالعراق منذ سنوات.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إن نسبة التضخم السنوية بقطاع الاغذية بلغت 10.4% ، بينما بلغت نسبة التضخم السنوية بقطاع النقل بواقع 13.9%

أما أعلى ارتفاع في نسب التضخم فبلغت في قطاع إمدادات الكهرباء والمياه إذ ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع العام السابق، أما نسب التضخم في الإيجارات فلم ترتفع سوى 1.6%، وفقا للتقرير.

كما أشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن "القطاعين الوحيدين اللذين شهدا انخفاضا في نسب التضخم هما قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 11% ، وقطاع خدمات الصيانة الذي انخفض بنسبة 1.4%.

وارفق العبيدي تقريره باستبيان حول معدلات التضخم وكالاتي: