مؤسسة إقتصادية تؤشر ارتفاع الموجودات في 8 مصارف عراقية لأكثر من 13 تريليون دينار

شفق نيوز/ قالت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، يوم الجمعة، إن موجودات 8 مصارف عراقية اهلية قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 13 تريليون دينار.

والمصارف الـ8 هي كالاتي: مصرف المنصور، مصرف الإقليم التجاري، مصرف آشور الدولي، مصرف الجنوب الإسلامي، المصرف العراقي الإسلامي، مصرف بغداد، مصرف التنمية، المصرف الأهلي العراقي.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن موجودات المصارف ارتفعت منذ 2019 لغاية 2023 بمقدار 108% لتبلغ قيمة موجوداتها خلال 2023 (13.7) تريليون دينار عراقي بعد أن كانت مجمل موجودات هذه المصارف في 2019 بحدود (6.6) تريليونات دينار عراقي.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع الموجودات يعود إلى زيادة الودائع لدى هذه المصارف حيث ارتفعت بنسبة 131% لتبلغ قيمة الودائع لدى هذه البنوك (8.8) تريليونات دينار عراقي مرتفعة عن 2019 والتي بلغت في حينها (3.8) تريليونات دينار عراقي.

كما ارتفعت إيرادات هذه البنوك بنسبة 285% مقارنة مع العام 2019 حيث من المتوقع ان تبلغ نهاية 2023 (908) مليارات دينار عراقي مقارنة ب 235 مليار دينار عراقي في العام 2019، وفقا للتقرير.