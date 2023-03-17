مؤسسة إقتصادية تتوقع وصول أعداد السيارات بالعراق إلى قرابة 10 ملايين في 2030

شفق نيوز/ توقعت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن تصل أعداد السيارات في القطاع الخاص بالعراق إلى قرابة 10 ملايين سيارة في العام 2030.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إنه من المتوقع ان تبلغ عدد سيارات القطاع الخاص لغاية نهاية 2030 بحدود 9.5 ملايين سيارة في جميع أنحاء العراق نتيجة الارتفاع الحاصل بأعداد السكان السنوية والتي من المتوقع أن تصل نهاية العام 2030 أكثر من 51 مليون نسمة في العراق.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ استهلاك السيارات للوقود ما قيمته 10 ترليونات دينار سنويا اعتمادا على أسعار الوقود الحالية والتي من الممكن أن ترتفع فاتورة الوقود بتغير أسعار النفط.

كما أشار العبيدي إلى أن مقدار احتياج العراق للوقود في العام 2030 سيبلغ أكثر من 17 مليار لتر سنويا لتغطية الاستهلاك المطلوب من السيارات الموجودة.

وتابع رئيس المؤسسة: قد تتغير أعداد السيارات، ومقدار الوقود المطلوب بتغير البنى التحتية وطبيعة السيارات المستوردة، مستدركا القول "لكن الاستمرار بالنهج الحالي المتعلق بالاستيراد دون وجود بنى تحتية تقلل من المصروفات على الوقود فالارقام المذكورة هي الأقرب للحدوث".

وأرفق العبيدي تقريره احصائية لأعداد السيارات في العراق خلال السنوات السابقة والمتوقعة للسنوات السبع المقبلة: