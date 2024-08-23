مؤسسة تتوقع ارتفاع قدرة العراق في تكرير النفط الخام

شفق نيوز/ توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، يوم الجمعة، ارتفاع قدرة العراق على تكرير النفط الخام في العام 2030.

جاء ذلك في تقرير المؤسسة القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024.

و يركز على أربعة محاور رئيسة في القطاع هي توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز ومنتجاته حتى عام 2030 والمشاريع الأجنبية وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بالقطاع.

وذكرت المؤسسة، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024) تركزت جغرافيا في كل من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر حيث استحوذت الدول الخمس على نحو 63.8% من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71% من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2% من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).

وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يوميا عام 2024 وصولا إلى نحو 33 مليون برميل يوميا عام 2030.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها، ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال عام 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يوميا، بحصة قدرها 10.7% من الإجمالي العالمي، وصولا إلى 11.4 مليون برميل يوميا عام 2030، مدعومة بارتفاع قدرة التكرير في العراق والإمارات.

كما رجح التقرير بلوغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 27 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 2030، كمحصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها. وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.