مؤسسة التمويل الدولية: العراق يحتاج إلى 233 مليار دولار لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية

شفق نيوز/ ذكر بلال الصغير ممثل مؤسسة التمويل الدولية في العراق - مجموعة البنك الدولي IFC ، يوم السبت، بأن العراق بحاجة إلى قرابة 250 مليار دولار لتمويل مشاريع الاستدامة البيئية.

تصريحاته جاءت خلال الجلسة الحوارية الاولى على هامش المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في اقليم كوردستان العراق.

وقال الصغير، إنه حسب اخر دراسة تمت من قبل مؤسسة التمويل الدولية فإنّ العراق يحتاج 233 مليار دولار لغاية 2040 لتمويل مشاريع الاستدامة وهذا ما لا تقدر على توفيره الجهات كافة.

وأكد أن السلطات التشريعية تعين عليها تأسيس تشريعات خاصة، وكذلك يتعين تأسيس مكتب المعلومات الائتمانية.

كما دعا الصغير، إلى اهمية فتح المجال للمؤسسات غير المصرفية لتمويل هذه المشاريع.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يتم دعم الممولين وحمايتهم لتمويل المشاريع من خلال دور مكاتب المعلومات الائتمانية التي توفر البيانات المالية لهذه الشركات التي تسهم في خلق حالة من المشاركة لتمويل هذه المشاريع.

وحول كيفية حدوث التطورات الاقتصادية في العراق، قال الصغير، إن التحدي الاول المياه والزراعة وبناء الطاقة المتجددة واعادة بناء القدرات الصناعية.