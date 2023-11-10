مؤسسة اقتصادية تعزو مشكلة زيادة الطلب على الدور بالعراق إلى الاستهلاك الكبير للبضائع المستوردة

شفق نيوز/ عزت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والإستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، مشكلة زيادة الطلب على الدولار في الأسواق إلى للاستهلاك الكبير للبضائع المستوردة حيث بلغت حجمها خلال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء 55 مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إن "أساس مشكلة الطلب على الدولار هو استهلاك البضائع المستوردة وارتفاع فاتورتها سنويا حتى وصلت إستيراداتنا لسنة 2023 كالاتي: الامارات 19 مليار دولار، الصين 13 مليار دولار، تركيا 10 مليارات دولار، إيران 9 مليارات دولار، الهند 4 مليارات دولار".

وأضاف أن "ما نحتاجه هو استراتيجية واضحة تعمل، اولاً: على الحد من النمو السنوي للاستيراد، ومن ثم العمل على تقليلها من خلال تبني سياسة زراعية وصناعية وإستخراجية تقلل من حاجتنا إلى المواد الخام"، مؤكدا على "ضرورة بناء استراتيجية للتحول الصناعي ودعم الصناعات التحويلية".

وتابع العبيدي القول، إن "أي حل آخر سيجعلنا دائما متبعين لسياسة رد الفعل لكوارث تحدث نتيجة غياب استراتيجية واضحة واستشراف للمستقبل".