مؤسسة اقتصادية تؤشر ارتفاعا بالتضخم الشهري وانخفاضا بالسنوي في العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الخميس، أن نسبة التضخم الشهري بالعراق ارتفعت بنسبة 0.1%، بينما نسبة التضخم السنوية انخفضت بمقدار 0.3%.

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن السلع التي شهدت انخفاضا بنسب التضخم الشهرية والسنوية هي: الأغذية، والمشروبات، والملابس والأحذية، والاجهزة المنزلية، والاتصالات،والمطاعم والفنادق، والترفيه والثقافة.

وأشار إلى انخفاض الأسعار عامل ايجابي للمواطن، ولكن يجب أن يراعى تأثيره على الاقتصاد بشكل عام حيث أن انخفاض التضخم يعني في احد اسبابه ان عرض السلع اكبر من الطلب مما يعني تراجعا في السوق وتراجعا في ثقافة الاستهلاك.

وأكد التقرير على ضرورة ربط نسب التضخم بنسب قياس الاقتصاد، والتي هي نمو الناتج الإجمالي، وعدد الوظائف الجديدة والمستحدثة، ونسبة البطالة، وعدد الشركات المسجلة وعدد الشركات التي توقف نشاطها

من جهته نبه رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي - كما في التقرير - الى أن "قراءة هذه البيانات تعطي صورة أوضح ان كان هذا التراجع بنسب التضخم هو نتيجة حالة ركود يمر بها الاقتصاد العراقي؟ أم هي نتيجة إصلاحات اقتصادية؟".

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت، يوم الأحد 19 من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر أيلول الماضي، وذلك وفقا للمتابعة الميدانية لأسعار المستهلك التي تنفذها فرق هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في المحافظات كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ، إن "معدل التضخم شهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر ايلول الماضي، بنسبة (0.2%) مقارنة بشهر آب الذي سبقه"، لافتا إلى أن التضخم السنوي خلال شهر ايلول، انخفض بنسبة (0.3%) مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2024.