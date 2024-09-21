سببه إيران وروسيا .. تراجع العراق والسعودية عن مرتبة أكبر المصدرين للنفط إلى الصين

شفق نيوز/ عزت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم السبت، سبب تراجع كل من العراق والسعودية عن مرتبة أكبر المصدرين للنفط الى الصين للحوافز التي يقدمها الروس والايرانيون لزيادة شراء خاماتهم.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن روسيا استحوذت في شهر آب/أغسطس 2024 على 22% من استيرادات النفط الصينية وباسعار اقل من 6% من معدل أسعار الشراء.

وأضاف أن الإيرانيين من خلال ماليزيا استحوذوا على 17% من استيرادات النفط الصينية وباقل من 10% من معدل الأسعار، الأمر الذي دفع كلا من العراق والسعودية الى التراجع عن مرتبة أكبر مصدرين للنفط الخام إلى الصين التي تعد أكبر الأسواق.

ووفقا لتقرير المؤسسة، فإنه خلال شهر تموز/يوليو الماضي كان معدل سعر النفط الروسي اقل من 4% من معدل الأسعار، بينما كان معدل سعر النفط الإيراني اقل من 7.5% أي أن الطرفين زادا من حوافزهما إلى الصين لاستمرار اعتماد الصين على نفط البلدين حتى لو وباسعار اقل من المعدلات المعروضة.

وارفقت المؤسسة تقريرها جدولا مفصلا عن مبيعات النفط للدول التي تتعامل مع الصين كما هو مدرج أدناه: