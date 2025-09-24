يعزز من قيمة الدينار .. العراق يحقق "أعلى" نسبة من احتياطي الذهب لأول مرة بتاريخه

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي العراقي حقق أعلى معدل في احتياطي الذهب منذ تأسيسه بقيمة مالية تجاوزت 24 تريليون دينار.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي العراقي يصل الى اكثر من 24 ترليون دينار بارتفاع سنوي بلغت نسبته 13.3٪ وبارتفاع بلغت نسبته 135٪ مقارنة مع 2022، وبذلك يكون نسبة احتياطي الذهب في البنك المركزي 20٪ من إجمالي احتياطيات البنك المركزي والبالغة 123 تريليون دينار عراقي.

وأوضح أن هذه القيمة قياسية تعتبر ولاول مرة يصلها البنك المركزي العراقي منذ تأسيسه حيث لم تتجاوز احتياطيات الذهب حاجز 20 تريليون دينار على طول امتداد عمل البنك المركزي، مشيرا الى انه ولاول مرة تتجاوز نسبة مساهمة الذهب بالاحتياطيات حاجز 20٪ من إجمالي الاحتياطيات.

وتابع رئيس المؤسسة بالقول إن وصول احتياطيات الذهب الى هذا المستوى يعزز من قوة وقيمة الدينار العراقي خاصةً مع التقلبات الحاصلة في مختلف العملات العالمية ومنها الدولار، لذلك سعى البنك المركزي العراقي الى زيادة نسبة احتياطياته من الذهب والذي يعتبر عامل أمان في ظل التقلبات المالية الدولية.