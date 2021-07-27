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مؤسسات امريكية تتوقع تمديد اعفاء العراق لاستيراد الطاقة من ايران

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-27T08:43:46+0000
مؤسسات امريكية تتوقع تمديد اعفاء العراق لاستيراد الطاقة من ايران

شفق نيوز/ تتزامن زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع انتهاء إعفاء مدته 120 يومًا -في 30 يوليو/تموز- ممنوحًا للعراق لمواصلة استيراد الكهرباء الإيرانية.

فمنذ 2018، تمنح واشنطن بغداد إعفاءات لاستيراد الطاقة الإيرانية، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ ذلك العام.

وقال نائب رئيس شركة فورين رويبورتس، ماثيو ريد المعنية بالسياسة الخارجية الامريكية ومقرها واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد خوض معركة مع بغداد بشأن التنازل عن العقوبات.

وتابع "التمديد مضمون فعليًا في ظل حرارة الصيف الشديدة".

وتتوقع راشيل زيمبا من مؤسسة Ziemba Insights ومقرها نيويورك والزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، أن يُمنح الإعفاء على الرغم من اعتماد العراق الصعب على الوقود الإيراني.

وقالت زيمبا "قد يطلب العراقيون إعفاءات إضافية لتسهيل الدفع لإيران".

وعانى العراق من نقص في الكهرباء هذا العام بسبب الإمداد المتقطع للكهرباء والغاز الإيراني، بينما يواجه العراق صعوبات في تسوية متأخرات بمليارات الدولارات لطهران دون تهديد من الولايات المتحدة بتداعيات مالية.كان العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا في عام 2020 ، واحتفظ بهذه المرتبة منذ 2016 على الأقل ، وفقًا للبنك الدولي.

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