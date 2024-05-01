"مأزق القرارات الاقتصادية".. تنفيذ زيادة أسعار البنزين رغم معارضة البرلمان والشارع (صور)

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، عن دخول قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة أسعار البنزين حيز التنفيذ، وذلك رغم اعتراض وتحفظ لجنة الطاقة النيابية، ورفض الشارع العراقي للقرار.

وقالت الشركة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قرار إعادة أسعار منتوج البنزين المحسن الى 850 ألف دينار والسوبر الى 1250 ألف دينار عاد الى ما كان عليه سابقا ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاول من ايار .

وبينت الشركة، أن الأسعار خاضعة للمراجعة الفصلية كل ثلاثة أشهر وتأتي لتقليل الفجوة بين تكلفة المنتج والسعر المباع وحسب تعاظم منتجات المصافي العراقية والخطط الطموحة في هذا المجال فيما للمصافي الجديدة.

وأكدت الشركة على بقاء سعر البنزين العادي 450 دينار / لتر فضلا عن غاز السيارات 200 دينار / لتر على وضعها الحالي دون تغيير.

وأمس الثلاثاء، توعدت لجنة النفط والغاز النيابية، باللجوء إلى القضاء لإيقاف قرار الحكومة برفع أسعار وقود السيارات، وقالت إن الحكومة الحالية رفعت شعار "الخدمات" في حين أن قرارها هذا يشكل عبئاً على كاهل المواطن.

وأخبر عضو اللجنة علاء الحيدري، وكالة شفق نيوز بأن اللجنة تبدي استغرابها وتحفظها على القرار.

وقرر مجلس الوزراء الثلاثاء 26 آذار/ مارس الماضي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".

وأثار القرار، غضبا عارما في الشارع، لا سيما من جانب السائقين لما له من تداعيات اقتصادية يرى المواطنون أنها ستثقل كاهل المواطن، سيما وان البنزين "العادي" رديء جدا.

ويرى مراقبون أن القرار هو إعلان عن الطبقية المعيشية والاجتماعية وتأكيد لوجود فوارق كبيرة بين السكان واختفاء الطبقة الوسطية.