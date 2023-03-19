أمين عام "أوبك" يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص صباح اليوم الأحد الى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان اليوم، ان الغيص وصل بغداد اليوم في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني .

واشار الى ان جدول زيارة الامين لمنظمة "اوبك " تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد ، اضافة الى زيارة بعض المواقع التاريخية، ومنها قاعة الشعب التي استضافت اول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1960.