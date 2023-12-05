أمين عام أوبك يحذر من بقاء النفط تحت الأرض

شفق نيوز/ حذر الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، من "بقاء النفط تحت الأرض"، وذلك في رد له على تقارير بشأن سياسية المناخ.

وقال الغيص، خلال حلقة نقاشية بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد في دبي، إن القول بأن النفط يجب أن يبقى تحت الأرض لن يؤدي إلى تحول في مجال الطاقة بل إلى الفوضى في هذا المجال.

وأضاف "لا نشعر بأن تشويه سمعة هذا القطاع نهج بناء".

وكان الغيص، قد اتهم وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث خلاف بين المجموعتين بشأن سياسة المناخ الأسبوع الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على هامش إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

وأضاف "الدعوات المطالبة بوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد".

يذكر أن أعمال مؤتمر المناخ التابعة للأمم المتحدة "COP28" انطلقت في نهاية الشهر الماضي في دبي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.