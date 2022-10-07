أمين عام المنظمة: قرار أوبك+ استباقي ومدروس واتخذ بالإجماع من قبل 23 دولة

شفق نيوز/ قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، يوم الجمعة، أن قرارها في تخفيض إنتاج النفط مدروس وقد تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

وقال الغيض في تصريح لقناة "العربية" الفضائية الممولة من قبل السعودية، إن قرار أوبك+ يحمل مرونة واسعة للتعامل مع الضبابية المتوقعة اقتصاديا

وأوضح أن قرارات أوبك+ تستهدف التوازن بين العرض والطلب وليس الأسعار، مردفا بالقول إن القرار استباقي ومدروس واتخذ بالإجماع من قبل 23 دولة.

كما أشار الغيض إلى أن المنظمة لا تنحاز لطرف مقابل طرف آخر، ولسنا بمنظمة سياسية، مؤكدا أن المنظة تعمل على ضمان تدفقات النفط.

وافقت منظمة (اوبك +)، يوم الأربعاء، على خفض جديد للإنتاج النفطي، في حين ارتفعت اسعار النفط في السوق الاميركية العالمية.