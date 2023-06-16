أمينها العام: أوبك ستستمر بتأدية دورها المحوري في الحفاظ على استقرار أسعار النفط

شفق نيوز/ صرح الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيض، يوم الجمعة، بأن المنظمة ستواصل دورها في الحفاظ على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال احتفالية الذكرى الـ 63 لانعقاد المؤتمر التأسيسي لمنظمة أوبك، الذي عقد في العاصمة بغداد، وانبثق عنه الإعلان الرسمي للمنظمة.

وقال الغيض في كلمته التي ألقاها خلال الحفل: لقد ساهم الاتفاق التاريخي بالحافظ على الحق السيادي للدول الخمس الاعضاء، وبالاخص المجال النفطي".

وأردف بالقول "الآن عضوية المنظمة تتكون من 13 دولة منتجة للنفط والتي تعمل على نفس الأُسس والمبادئ النبيلة التي تأسست عليها المنظمة".

وتابع الغيض بالقول، إن المنظمة "ستستمر بتأدية الدور المحوري للحفاظ على استقرار أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية".