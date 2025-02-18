ميناء أم قصر.. توسع بحري وساحات جديدة تستوعب 1.2 مليون حاوية سنوياً

شفق نيوز/ كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الثلاثاء، عن استمرار تنفيذ أعمال مشروع ساحات الأرصفة الثلاثة لحوض الاستدارة في ميناء أم قصر الشمالي.

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع ساحات الأرصفة الثلاثة لحوض الاستدارة في ميناء أم قصر الشمالي مستمر وبنسب إنجاز متقدمة"، مشيراً إلى "إنهاء أعمال البنى التحتية واستكمال العمل في الإملاءات التي تتضمن منظومة الخدمات الكهربائية، وحماية الإطفاء، وإنارة مكونة من نحو 36 عمود إنارة (تاور)، بالإضافة إلى منظومة كاميرات المراقبة ومحطتين كهربائيتين للتحويل".

وأضاف، أن "المشروع يمتد على مساحة تبلغ (400) ألف متر مربع، ويستوعب نحو (1.2) مليون حاوية سنوياً، ويتضمن 10 رافعات نوع (RTG) للحاويات، كما تشمل الأرصفة الثلاثة (22، 23، 24) بطول (550) متراً".

وتابع الفرطوسي، أنه "من المؤمل أن تضاف للمشروع 4 رافعات جسرية نوع (STS) بطول ذراع يصل إلى 55 متراً".

وسبق أن أعلن مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عن انجاز غير مسبوق بتاريخ العراق، وهو اعتماد مدقق لنظام IMSAS من المنظمة البحرية الدولي.

وفي مؤتمر صحفي، قال الفرطوسي أيضاً، إن إجمالي إيرادات الشركة بلغت أكثر من تريليون دينار، فيما بلغ إجمالي مناولة الحاويات مليون و800 ألف حاوية، مبيناً أن عدد البواخر الراسية في موانئ العراق بلغ أكثر من ثلاثة آلاف باخرة.