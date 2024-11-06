ميناء الفاو الكبير يدفع السوداني إلى البصرة غداً

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في البصرة، يوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور المحافظة غداً للاطلاع على نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور يوم غد الخميس محافظة البصرة برفقة وزير النقل لاستلام الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير، من أصل 50 رصيفاً في الميناء".

وأضاف أن "السوداني سيطلع خلال زيارته إلى المحافظة على نسب الإنجاز في طريق ميناء الفاو الكبير والمشاريع الموجودة في الميناء".

وأشار المصدر إلى أن "السوداني سيقوم بافتتاح عدداً من المشاريع في المحافظة إضافة إلى زيارته الحقول النفطية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، على ضرورة تكثيف البحث والشروحات بشأن مشروعي ميناء الفاو الكبير، وطريق التنمية والفرص التي سيوفرانها، مشيراً إلى أن هذين المشروعين يعدان بوابة أساسية للنمو الاقتصادي في العراق والمنطقة، وركيزة مهمة لتوسعة الاقتصاد غير النفطي.

وأكد السوداني أن الاتفاق الرباعي بين العراق، وكل من تركيا، وقطر، والإمارات يشكل محور تشغيل طريق التنمية، لكن المشروع مفتوح للشراكة الإيجابية مع كل الراغبين في المساهمة بهذا الجهد التنموي الدولي، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي اليوم بات يعتمد على الممرات الأساسية للتجارة والتصنيع والتكامل، ومشروع طريق التنمية سيكون محوراً مهماً من هذه الممرات الدولية.

ويعد ميناء الفاو الكبير عنصراً أساسياً في مشروع طريق التنمية الذي يربط دول شرق آسيا بالغرب عبر العراق.